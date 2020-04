Spürhunde könnten Covid-19 bald am Geruch erkennen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Zoom.in Germany STUDIO - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Hunde werden bereits zur Erkennung von Krankheiten wie Malaria und Krebs erfolgreich eingesetzt. Nun werden sie zur Früherkennung von Covid-19 ausgebildet, und so funktioniert das Training.



