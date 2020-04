Bundespräsident ruft zu Geduld und Solidarität auf vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 11.04.20: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Geduld, Disziplin und Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. In einer aufgezeichneten Fernsehansprache sagte er: O-Ton Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident «Wie es jetzt weitergeht, wann und wie die Einschränkungen gelockert werden können, darüber entscheiden nicht allein Politiker und Experten, sondern wir alle haben das in der Hand, durch unsere Geduld und unsere Disziplin - gerade jetzt, wenn es uns am schwersten fällt.» Steinmeier appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die Erfahrung der Solidarität in der Krise für die Zeit danach zu bewahren. O-Ton Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident «Die Pandemie zeigt uns: Ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weiter geht. Das war ein Irrtum.» Die Corona-Pandemie sei kein Krieg, sagte Steinmeier, «sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit.»