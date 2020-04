Michael Wendler und Laura Müller verraten weitere Details zur Hochzeit vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller wollen noch in diesem Jahr heiraten. In "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" verriet das Paar nun weitere Details zur Trauung.



