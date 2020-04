„The Masked Singer“: Bülent Ceylan feiert Comeback vor 22 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Nachdem es eine zweiwöchige Pause von „The Masked Singer“ aufgrund des Coronavirus gab, dürfen sich Fans der beliebten TV-Show nun über das Comeback freuen. Doch nicht nur das: Mit Bülent Ceylan kehrt auch ein Kandidat der ersten Staffel wieder zurück, diesmal jedoch in einer ganz anderen Rolle. Erfahrt hier die Details.



