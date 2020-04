Analyse zur Pandemie: Deutschland sicherstes Land in Europa vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:03s - Ver├Âffentlicht: London, 14.04.20: Deutschland ist nach einer Analyse einer britischen Denkfabrik in der Corona-Krise das sicherste Land in Europa. Weltweit liegt die Bundesrepublik nach einem Vergleich der Deep Knowledge Group auf Platz zwei. Nur Israel kommt noch besser weg. Die Denkfabrik mit Sitz in London und Hongkong untersucht fortlaufend Daten von verschiedenen Staaten. Ansonsten ist kein einziges Land aus Europa unter den Top 10. ├ťber die Ergebnisse berichtete am Dienstag zun├Ąchst das Nachrichtenmagazin ┬źSpiegel┬╗. In einem Interview mit dem Magazin sagte der Gr├╝nder der Denkfabrik Dimitry Kaminsky, dass Deutschland angesichts seiner hohen Infektionsszahlen ├Ąu├čerst effizient gewesen sei und eine weitere Ausbreitung der Krankheit gestoppt habe. Dadurch werde Deutschland nach der Pandemie erhebliche wirtschaftliche Vorteile haben. In der Statistik werden unter anderem Ma├čnahmen wie Ausgangsbeschr├Ąnkungen und fl├Ąchendeckende Tests sowie die Ausstattung von Kliniken verglichen.



