Bundesweite Standards für Corona-Schutz am Arbeitsplatz vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Berlin, 16.04.20: Bundesweit einheitliche Regeln für die schrittweise Rückkehr von mehr Beschäftigten, sollen für mehr Schutz vor dem Coronavirus am Arbeitsplatz sorgen. Das Bundeskabinett beschloss dafür zusätzliche verbindliche Standards. Das teilte Arbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag mit. Konkret wird unter anderem grundsätzlich vorgegeben, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen auch bei der Arbeit einzuhalten ist - und zwar praktisch überall. Dafür müssten Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen umgesetzt werden. Wo dies nicht möglich ist, seien alternativ etwa Trennwände zu installieren. Ist auch das nicht machbar, sollen die Arbeitgeber Nase-Mund-Bedeckungen zur Verfügung stellen. Abläufe sollen außerdem so organisiert werden, dass Beschäftigte möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Und für Beschäftigte gelte laut Minister Heil der Grundsatz: «Niemals krank zur Arbeit». Wer Symptome wie leichtes Fieber habe, solle den Arbeitsplatz verlassen oder zu Hause bleiben, bis der Verdacht ärztlich aufgeklärt ist.



