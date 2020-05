Corona-Ansteckungsrate in Deutschland sinkt unter wichtige vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:06s - Veröffentlicht: Berlin, 17.04.20: In Deutschland ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus gesunken. Nach Angaben einer Statistik des Robert-Koch-Instituts RKI vom Donnerstag steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 0,7. Das bedeute, dass die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurĂŒckgeht. Anfang MĂ€rz lag die wichtige Kennziffer noch bei ungefĂ€hr drei und am 8. April bei circa 1,3. RKI-PrĂ€sident Lothar Wieler hatte am Dienstag gesagt, um die Epidemie abflauen zu lassen, mĂŒsste diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Wieler hatte allerdings auch gesagt, fĂŒr eine Lockerung der Maßnahmen sei nicht nur diese Zahl relevant, sondern auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sowie die KapazitĂ€ten des Gesundheitssystems. Es gebe derzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Coronavirus-Epidemie in Deutschland eingedĂ€mmt sei. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln



