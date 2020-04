Kritik an seiner Regierung? Trump spricht von "Hexenjagd"

Nach Trump-Kritik: Merkel nimmt WHO in Schutz Alle gegen Trump: Der US-Präsident hat mit seiner Kritik an der Weltgesundheitsorganisation all...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Politik Also reported by • stern.de







Trump droht mit einer Zwangspause f√ľr den Kongress Der US-Pr√§sident will angesichts der Corona-Krise schnellstm√∂glich freie Posten in seiner Regierung...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland