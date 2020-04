Let’s Dance 2020: Luca Hänni & Christina Luft zu Liebesgerüchten vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: In einem „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig sprachen Luca Hänni und Christina Luft jetzt über ihre „Let’s Dance“-Performance mit Stirnkuss und über ihren Beziehungsstatus. Das Tanzpaar klärte dabei auf, dass die vermeintliche Romantik zwischen ihnen nur gespielt sei. Details haben wir hier. +++ Die aktuellen Folgen von „Let’s Dance“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.



