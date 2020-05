Bundesliga: Diskussion um Geisterspiele geht weiter vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:11s - Veröffentlicht: Berlin, 22.04.20: Ganz so schnell geht es dann doch nicht mit den Geisterspielen, ohne oder mit nur wenigen Zuschauern. Die AnkĂŒndigung der MinisterprĂ€sidenten Markus Söder und Armin Laschet zum möglichen Bundesliga-Neustart am 9. Mai widersprach das Bundesinnenministerium direkt am Dienstag. Zudem Ă€ußerte das Robert Koch-Institut ernste Zweifel an der Sinnhaftigkeit, mitten in der Coronavirus-Krise wieder Fußball zu spielen. Gegen den Vorwurf, eine Sonderrolle wĂ€hrend der Pandemie zu beanspruchen, wehrt sich die DFL massiv. WĂ€hrend ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag wird sich die Dachorganisation der 36 Proficlubs nicht auf einen konkreten Termin fĂŒr den Neustart in der 1. Und 2. Liga festlegen. Die Entscheidung darĂŒber liege «selbstverstĂ€ndlich bei den zustĂ€ndigen politischen Gremien», teilte die DFL mit - und ist damit auf der Linie des Innenministeriums. Dieses ist strikt dagegen, jetzt schon einen Termin fĂŒr die Wiederaufnahme der Saison zu nennen. Das BMI mahnt: Vor einer Entscheidung seien aber erst «die weiteren Entwicklungen der Pandemie in Deutschland» und die Konzepte der Fußball-Organisationen abzuwarten, hieß es in einem Schreiben vom Dienstag.