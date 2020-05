Die Maskenpflicht kommt in ganz Deutschland: Das müssen Sie bei der sicheren Anwendung und Reinigung beachten! am 24.04.2020 < > Embed Quelle: MHoch 4 - Länge: 02:48s - Veröffentlicht: In allen Bundesländern wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften Pflicht. Doch bei der sicheren Anwendung und Pflege gibt es einiges zu beachten. Die wichtigsten Infos und Tipps, zeigen wir Ihnen in unserem Ratgeber. Wichtig ist auch, dass Sie andere Hygienemaßnahmen nicht vernachlässigen!



