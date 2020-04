Brandheiße Umstandsmode: Katy Perry als Desinfektionsmittel verkleidet vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Auch US-Star Katy Perry muss in der Corona-Krise neue Wege beschreiten. Auf Instagram zeigt sich die Schwangere mit aktueller Umstandsmode - sie tritt als Desinfektionsmittel auf.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen