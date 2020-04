Kultusminister: Jeder Schüler soll vor Ferien mal in Schule vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 28.04.20: Trotz Corona-Krise sollen alle Schüler vor den Sommerferien die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel in ihrem am Dienstag beschlossenen Konzept vor. «Jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können», heißt es in dem Papier der Kultusministerkonferenz, über das Bund und Länder an diesem Donnerstag beraten sollen. Einen regulären Schulbetrieb für die rund elf Millionen Schüler in Deutschland wird es vor den Sommerferien laut den Ministern aber nicht geben. Nach dem jetzigen Stand sei dies aufgrund des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich, hieß es in dem «Rahmenkonzept». Ein Mix aus Präsenzunterricht und Lernen daheim soll ausgebaut, digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden.