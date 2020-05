WHO vs USA: Keine Belege für "menschengemachtes" Coronavirus vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Die WHO widerspricht US Präsident Donald Trump, der behauptet, das Coronavirus stamme aus einem Labor in Wuhan. Laut WHO habe die US Regierung keine Informationen gegeben, die dies belegen könnten. View on euronews