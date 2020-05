Trauer: Magier des «Siegfried & Roy»-Duos erlag Covid-19 vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Las Vegas, 09-05.20: Die Show-Welt und die Fans trauern um den Magier Roy Horn, der mit 75 Jahren nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist. Der Illusionist David Copperfield würdigte ihn in der Nacht auf Samstag als «wunderbaren Künstler» und «Legende». Auch Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger zeigte sich betroffen. «Ich habe Roys Magie und seine Stunts geliebt. Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist», schrieb er auf Twitter. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur Horn und sein Partner Siegfried Fischbacher waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen als Duo «Siegfried & Roy» weltbekannt. Die Karriere des Duos in Las Vegas war im Oktober 2003 geendet, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte. Von dem starken Blutverlust, Schlaganfällen und einer Gehirnoperation nach dem Unfall konnte sich Horn nie mehr vollständig erholen.



