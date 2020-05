75 Jahre Kriegsende: Russland feiert nur mit Flugparade vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Russland hat den 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Deutschland gefeiert - wenn auch aufgrund der Corona-Pandemie in kleinerem Umfang.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen