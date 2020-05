Nach Aufregung: Sanofi versichert, möglicher Corona-Impfstoff ist für alle da vor 59 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:05s - Veröffentlicht: Mit der Aussage, die USA hätten ein Vorrecht bei der Bestellung eines möglichen Corona-Impfstoffs, hat der Pharmakonzern Sanofi für Aufregung gesorgt. Nun stellte er klar: das Mittel, sollte es denn kommen, werde für alle sein. In Richtung EU ging die Kritik, langsamer als die USA zu sein. View on euronews



