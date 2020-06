"Nike Air Jordan 1S": Teuerster Schuh der Welt versteigert vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:04s - Ver├Âffentlicht: Die "Nike Air Jordan 1S"-Sneakers der Basketball-Legende Michael Jordan wurden f├╝r 560.000 Dollar bei einer Auktion in New York versteigert. Ein neuer Weltrekord in Sachen Schuhe.



