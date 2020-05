Nach „Let’s Dance“-Aus: Tijan Njie spricht über Technikprobleme vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Der „Alles was zählt“-Star Tijan Njie galt als einer der Favoriten der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Sein Aus im Halbfinale der Show kam daher überraschend. Jetzt meldete er sich über Instagram und sprach über mögliche Technikprobleme beim Telefon-Voting. Wurden Anrufe für ihn etwa nicht richtig gezählt? Details gibt’s hier.+++ "Let's Dance" gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.



