Corona-App: Deutsche Version soll bis zu den Sommerferien fertig sein vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: Das Softwareunternehmen SAP und die Deutsche Telekom arbeiten gerade an der Entwicklung der Corona-App. Mit Beginn der Sommerferien soll die Anwendung fürs Smartphone auch in Deutschland startklar sein, heißt es. Die Details haben wir hier.



