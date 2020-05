Billie Eilish hat jetzt DIESE wichtige Botschaft parat vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Billie Eilish hat auf Instagram einen neuen Clip veröffentlicht, in dem sie sich auszieht. Damit will sie die Botschaft verbreiten, dass ein Mensch nicht nach seinem Körper definiert werden soll. Bodyshaming war für den Megastar schon immer ein großes Thema. Mehr Infos hier!



