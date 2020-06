Amerika in Aufruhr - Proteste und Gewalt in zahlreichen US-Städten vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:50s - Veröffentlicht: Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der Großstadt Minneapolis hat am Wochenende in den USA erneut zu Protesten und Gewalt geführt View on euronews



