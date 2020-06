Unruhen in USA: Trump fordert härtere Gangart, «Recht & vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Washington, 01.06.2020: Nach Ausschreitungen und Protesten in zahlreichen amerikanischen Städten und auch in Washington rief US-Präsident Donald Trump demokratische Bürgermeister und Gouverneure zum Durchgreifen auf. «Legen Sie eine härtere Gangart ein», schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. «Diese Menschen sind Anarchisten. Rufen Sie jetzt unsere Nationalgarde. Die Welt schaut zu und lacht Sie und den Schläfrigen Joe aus.» In weiteren Tweets lobte Trump am Sonntagabend erneut den Einsatz der Nationalgarde im US-Bundesstaat Minnesota, wo die Proteste ausgebrochen waren, und mahnte, die Kräfte hätten früher angefordert werden sollen. In einem anderen Tweet schrieb der Präsident in Großbuchstaben schlicht: «Recht & Ordnung!» Nach einem Bericht des TV-Senders CNN musste Präsident Donald Trump wegen Protesten vor dem Weißen Haus sogar für eine Stunde in einen Bunker gebracht werden. Trump kündigte auch an, die sogenannte Antifa solle als Terrororganisation eingestuft werden. Details ließ er offen. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hat auch Proteste in Deutschland ausgelöst. In Berlin zogen am Sonntag nach Angaben der Polizei in der Spitze rund 1500 Teilnehmer durch Kreuzberg, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Bereits am Samstag hatten etwa 2000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert.



