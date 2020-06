Kabinett bereitet Aufhebung der Reisewarnung für 31 Länder vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Berlin, 03.06.20: Das Bundeskabinett will heute die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni vorbereiten. Dazu soll ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaubern vor einer Infektion mit dem Virus verabschiedet werden. Auf dieser Grundlage will die Bundesregierung die Verhandlungen mit den wichtigsten Urlaubsländern der Deutschen über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr weiter vorantreiben. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung der Reisewarnung soll erst später fallen. Außenminister Heiko Maas hatte am 17. März wegen der Corona-Pandemie pauschal vor touristischen Reisen in alle rund 200 Länder der Welt gewarnt. Die 31 Staaten sollen Konzepte zur Einhaltung von Abstandsregeln, zur Hygiene, zum Tragen von Masken und zur Belüftung und Desinfektion von Räumen entwickeln. Maas hat dazu bereits zwei Beratungsrunden mit den wichtigsten Urlaubsländern der Deutschen und den Nachbarländern Deutschlands organisiert. Eine weitere soll bis Mitte des Monats folgen. Der Außenminister selbst hat sich nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, wo er Urlaub machen will: «Wohin ich in den Urlaub fahre, weiß ich nicht, und wenn ich es wüsste, würde ich es ganz sicher nicht hier erzählen.» Er befürchte, dass in der gegenwärtigen Situation daraus falsche Schlüsse gezogen würden.



