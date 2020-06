«Forbes»-Liste: Kylie Jenner ist bestbezahlte Prominente vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Los Angeles/New York, 05.06.20: TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner ist von «Forbes» zum bestbezahlten Promi des Jahres erklärt worden. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Aufstellung des US-Wirtschaftsmagazins hat die 22-jährige Jenner in den vergangenen zwölf Monaten mit 590 Millionen Dollar also rund 520 Millionen Euro mehr verdient als jeder andere Prominente weltweit. Ein Großteil ihrer Einnahmen stamme aus dem lukrativen Verkauf ihrer Kosmetik-Marke an den Konzern Coty. Platz 2 ging in diesem Jahr an ihren Schwager Kanye West, Ehemann von Jenners Halbschwester Kim Kardashian. Auch Deutsche sind unter den 100 bestverdienenden Prominenten: Model und Show-Moderatorin Heidi Klum schaffte es mit einem geschätzten Jahresverdienst von 39,5 Millionen Dollar auf den immerhin 82. Rang.