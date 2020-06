Nach Corona-Ausbruch: Göttingen startet Massentest vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Göttingen, 05.06.20: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen, in Folge von Regelverstößen bei Privatfeiern zum muslimischen Zuckerfest, startet die Stadt nun mit Massentests. Alle Bewohner des hauptbetroffenen Hochhauskomplexes sollen auf Infektionen mit dem Coronavirus untersucht werden. Rund 600 Menschen sind in der Anlage am Rand der Innenstadt gemeldet. Die Verwaltung geht aber davon aus, dass dort sehr viel mehr Personen leben. Zur Not will die Stadt mit Hilfe der Polizei durchsetzen, dass alle Bewohner zu den Test erscheinen. Bis zum Vormittag habe es jedoch bisher keine Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Bis Sonntag sollen die Corona-Tests in dem Hochhauskomplex dann abgeschlossen sein. Auf Grund des dortigen Corona-Ausbruchs wurden in Göttingen alle Schulen und mehrere Kindertagesstätten geschlossen. Zudem wurde den Sportvereinen der Trainings- und Wettkampfbetrieb untersagt.



