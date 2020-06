Kampf gegen Rassismus: Shawn Mendes übergibt Instagram-Account vor 1 Tag < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Shawn Mendes will sich aktiv am Kampf gegen Rassismus beteiligen. Daher hat er die Kontrolle über seinen Instagram-Account an junge Aktivisten der #BlackLivesMatter-Bewegung übergeben, damit diese ein weiteres Kommunikationskanal haben können. Mehr Details hier.



