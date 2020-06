Bayern: Katholiken feiern Fronleichnam auch in Corona-Zeiten vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: München, 11.06.20: In bunter Pracht feiern die Katholiken in Bayern alljährlich Fronleichnam - normalerweise. Im Corona-Jahr fallen die festlichen Prozessionen an diesem Donnerstag, den 11. Juni fast alle aus. In den Bistümern werden keine Heiligenfiguren durch die Straßen getragen. Auch besondere Traditionen wie die Seeprozession auf dem Staffelsee beim oberbayerischen Seehausen sind abgesagt. Ganz verzichten müssen die Gläubigen jedoch nicht, Gottesdienste finden statt. Am Fronleichnamstag begeht die katholische Kirche das «Hochfest des Leibes und Blutes Christi» - und das seit dem 13. Jahrhundert. Fronleichnam findet 60 Tage nach Ostern statt. Die Katholiken tragen das Allerheiligste, Christus in Gestalt einer Hostie, in einem Schaugefäß, durch die Straßen und beten um Gottes Segen.



