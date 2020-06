Update Mallorca: Die ersten Test-Urlauber sind da! vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 09:10s - Veröffentlicht: Man spricht von "Test-Urlaubern", jedoch fühlt es sich wohl für die ersten Urlauber auf Mallorca wohl eher an wie in einem Hollywoodstreifen als Megastar... Empfangen von knapp dreihundert Journalisten kamen die ersten 180 Touristen aus Deutschland heute Mittag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca an. Was da heute ganz genau los war und wie sich der große Urlaubertest nun doch eher zu einem Testchen entwickelt hat, erklärt und Klaus Vorbrodt heute abend live aus Palma im Gespräch.