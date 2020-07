Bund plant Rekordschulden von 218,5 Milliarden Euro am 15.06.2020 < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:04s - Veröffentlicht: Mit Hilfsmilliarde nach Hilfsmilliarde federt der Staat die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab. Die GrĂ¶ĂŸenordnung wird bei einem Vergleich klar: Finanzminister Scholz will fĂŒnfmal so viele Schulden aufnehmen wie im Rekordjahr der Finanzkrise.