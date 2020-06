Trump will Deutschland mit Teilabzug von Soldaten bestrafen vor 13 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:12s - Veröffentlicht: Washington/Berlin, 16.06.20: Mit einem Teilabzug der US-Truppen will US-PrĂ€sident Donald Trump Deutschland fĂŒr die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen. Trump sagte am Montag, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland werde auf 25 000 reduziert. Derzeit sind rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Zur BegrĂŒndung sagte der US-PrĂ€sident, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen wĂŒrden. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sieht vor, dass sich alle Alliierten bis 2024 dem Ziel annĂ€hern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts fĂŒr Verteidigung auszugeben. Deutschland lag 2019 aber erst bei einem BIP-Anteil von 1,38 Prozent. Trump verwies indirekt auch auf die wirtschaftlichen SchĂ€den, die ein Teilabzug der Soldaten aus Deutschland fĂŒr die betroffenen Standorte hĂ€tte. Das VerhĂ€ltnis zwischen der Trump-Regierung und Berlin ist seit langem angespannt. Zuletzt hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Trumps PlĂ€ne durchkreuzt, in diesem Monat einen G7-Gipfel im Weißen Haus abzuhalten - sie hatte wegen der Corona-Pandemie abgesagt.