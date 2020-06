Erneut großer Corona-Ausbruch in deutscher Fleischfabrik vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh, 17.06.20: Mit über 650 Infizierten gibt es erneut einen folgenreichen Corona-Ausbruch in einer deutschen Fleischfabrik. Die Produktion in dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück wurde vorübergehend eingestellt. Der Kreis Gütersloh schließt außerdem Schulen und Kitas und stellt gut 7000 Menschen unter Quarantäne. Der neue Ausbruch im Schlachtbetrieb trifft mit Tönnies einen Branchenriesen. Durch die Schließung fehlen nach Angaben des Landrats von Gütersloh 20 Prozent der Fleischprodukte auf dem deutschen Markt. Zur Ursache des Corona-Ausbruchs sagten Vertreter des Unternehmens, dass Mitarbeiter aus dem Ausland im Heimaturlaub das Virus eingeschleppt haben könnten. Allerdings sei es noch zu früh für eine abschließende Bewertung. Die Reiserückkehrer seien allenfalls einer von mehreren Faktoren.



