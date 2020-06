GNTM-Kandidatin Lucy spricht über ihr Dating-Leben vor 37 Minuten < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Lucy gehört zu den Kandidatinnen der vergangenen Staffel von GNTM. Als Transgender hat die 21-Jährige es in Sachen Dating nicht leicht und so verriet sie nun, wie das Dating genau bei ihr abläuft. Mehr Infos haben wir hier.