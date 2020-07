Eurogruppe bald erstmals von einer Frau geführt? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño gilt als Favoritin im Rennen um die Nachfolge von Mario Centeno an der Spitze der Gruppe der EU-Länder, die den Euro als Währung haben View on euronews



