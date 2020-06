Michael Wendler & Laura: Junggesellenabschied entfacht Streit vor 33 Minuten < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Michael Wendler und seine große Liebe Laura haben sich erst vor Kurzem das Ja-Wort gegeben. Jetzt scheint aber die geplante Hochzeitsfeier in Las Vegas auf der Kippe zu stehen. Der Grund: Der Junggesellenabschied vom Wendler! Alle Details gibt’s hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen