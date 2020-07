Megan Thee Stallion wird immer ihre Meinung sagen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Bang Media - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Der Star wird "immer" für Themen einstehen, die ihm wichtig sind. Die Rapperin spendete in den vergangenen Wochen Geld an die Black Lives Matter-Bewegung.



