Coronavirus: Drastische Zahlen auf dem Balkan vor 6 Stunden

Während die Neuinfektionen in Deutschland auf einem kontrollierbarem Niveau gehalten werden können, steigen die Infektionen in der Balkanregion rapide an. Experten fordern erneute Einschränkungen.



