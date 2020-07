Michael Wendler spricht über Schönheits-OPs vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Michael Wendler hat sich bekanntermaßen an der Nase operieren lassen. Doch das war wohl nicht die erste Schönheits-OP für den Schlagersänger, wie er jetzt in einer neuen Folge der TVNOW-Doku „Laura und der Wendler: Jetzt wird geheiratet“ offenbarte. Alle Details gibt es hier. Alle Folgen von „Laura und der Wendler: Jetzt wird geheiratet“ gibt es auch nochmal auf www.tvnow.de zu sehen.