Ex-GNTM Julia Wulf trennt sich von ihrem Mann vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:29s - Veröffentlicht: Die Ex-GNTM-Kandidatin Julia Wulf schockierte ihre Follower in ihrer Instagram-Story nun mit einer ĂŒberraschenden Offenbarung: Sie und ihr Mann Nils haben sich getrennt! In einer Fragerunde sprach das Model nun erstmals ĂŒber die Trennung und erklĂ€rte auch, was mit den gemeinsamen Hunden passieren wird.