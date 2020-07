Ballermann geschlossen: Touristen stornieren und zeigen Unverständnis vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Die Schließung von Mallorcas Partymeilen sorgt offenbar für Unverständnis bei Touristen und Unternehmern. Viele an der "Bierstraße" seien geschockt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen