Donald Trump: Sein neuer Look ist Thema auf Twitter vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Donald Trump ist wirklich ein besonderer US-Präsident: Der Unternehmer ist beispielsweise für die eher ungewöhnliche Haarfarbe Orange bekannt. Als er bei einer Pressekonferenz jetzt aber graue Haare trug, kam es zu großen Diskussionen auf Twitter.



