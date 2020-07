Berlin legt vor: Corona-Tests an Flughäfen sollen Sicherheit bringen vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Bei vielen Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten kann die freiwillige Quarantäne nicht nachgeprüft werden. Jetzt sollen Tests an Flughäfen Abhilfe schaffen - Berlin legt vor.



