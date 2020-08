"Krank und geistesgestört": Trump beleidigt Demonstranten vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: In Portland verschärft sich die Situation zwischen Bürgern und Polizei. US-Präsident Trump beleidigte die Demonstranten - und entsendet weitere Sicherheitskräfte.



