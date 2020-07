Hauseinsturz in Düsseldorf - Schwierige Suche nach Arbeitern vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Düsseldorf, 28.07.20: Nach dem Teileinsturz eines Hinterhauses in der Düsseldorfer Innenstadt während Sanierungsarbeiten werden weiter zwei möglicherweise verschüttete Männer vermisst. Da für den Rest des Gebäudes zunächst eine akute Einsturzgefahr bestand, müssen die Einsatzkräfte bei der Suche äußerst vorsichtig vorgehen. Das mehrstöckige, leerstehende Haus wurde kernsaniert, als das Unglück am Montag in der Mittagszeit geschah und ein Teil des Gebäudes über dreieinhalb Stockwerke einstürzte. Neben den beiden Vermissten hätten nach Angaben der Feuerwehr zehn Männer in dem Gebäude gearbeitet. Einer sei wegen eines internistischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, neun wurden zunächst vor Ort von den Einsatzkräften betreut. Von ihnen wurde keiner körperlich verletzt.