Coronavirus: Jens Spahn kündigt Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an vor 29 Minuten < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in einer Pressekonferenz in Berlin eine grundsätzliche Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angekündigt.