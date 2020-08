Tödliche Unwetter im Feriengebiet Euböa in Griechenland vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: Bei sintflutartigen Regenfällen sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef von Griechenland wollte sich am Montag vor Ort ein Bild von der Lage machen.



