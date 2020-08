Trump: Verewigung am Mount Rushmore klingt nach «guter Idee» vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Washington, 10.08.20: Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt? Der 74-Jährige will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Präsidentendenkmals am Mount Rushmore nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm nicht zu missfallen. «Ich habe es nie vorgeschlagen», obwohl es angesichts der Errungenschaften seiner Präsidentschaft «für mich nach einer guten Idee klingt», schrieb der Präsident am Sonntagabend auf Twitter. Anlass für Trumps Tweet war ein Bericht der «New York Times» am Samstag, wonach sich ein Mitarbeiter des Weißen Hauses vergangenes Jahr beim Büro der Gouverneurin von South Dakota erkundigt haben soll, wie das Hinzufügen eines Präsidenten zu dem monumentalen Nationaldenkmal ablaufen würde. Trump wies die Berichte als falsch zurück. Kurz zuvor postete er in einem Tweet ein Foto von sich vor den Porträtköpfen der früheren Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln.



Basler Zeitung vor 2 Tagen - Top