Schüsse vor Weißem Haus: Trump verlässt Pressekonferenz

Also reported by • Welt Online

Schockmoment bei einer Trump-Pressekonferenz: Vor laufenden Kameras wurde der US-Präsident in...

Also reported by • Welt Online

Bundestagswahl 2021: Scholz mit Kampfansage: "Ich will gewinnen" – die SPD-Pressekonferenz zum Nachlesen Mit "Wumms" ins Kanzleramt? Die SPD will mit Finanzminister Olaf Scholz an der Spitze in den...

stern.de vor 2 Tagen - Politik