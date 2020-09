Weltweit erster Corona-Impfstoff in Russland zugelassen am 11.08.2020 < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Moskau, 11.08.20: Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag die weltweit erste staatliche Zulassung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus bekanntgegeben. Der Agentur Interfax zufolge, sagte er, dass das Vakzin gegen das Coronavirus effektiv sei und eine beständige Immunität bilde. Erst wenige Menschen haben den Impfstoff im Rahmen einer Studie erhalten. Eine solche Zulassung vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien widerspricht eigentlich dem international üblichen Vorgehen. Zuerst sollen nun Lehrer und Ärzte geimpft werden. Nach Behördenangaben beginnt die Impfung noch im August oder im September. Der Stoff solle auch ins Ausland exportiert werden. Unabhängig von der Zulassung läuft in Russland eine weitere Testphase. Weltweit wird in mehr als 170 Projekten nach Corona-Impfstoffen gesucht und mehrere Forscherteams haben vielversprechende Zwischenergebnisse veröffentlicht. Allerdings rechnen Experten generell mit einem marktfähigen Impfstoff zumeist erst im kommenden Jahr.



