Juso-Chef Kühnert unterstützt Scholz

Berlin, 11.08.20: Der Juso-Vorsitzende und Parteilinke Kevin Kühnert hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz die Unterstützung der sozialdemokratischen Nachwuchsorganisation zugesichert. O-TON Kevin Kühnert, Vorsitzender Jusos «Wir tun das in dem Wissen und der Erkenntnis, dass wir - und das ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren - in eine gemeinsame Richtung laufen». Gleichzeitig warnte er den linken Parteiflügel ausdrücklich vor destruktiver Kritik. Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte, sagte Kühnert. O-TON Kevin Kühnert, Vorsitzender Jusos «Vielleicht ist es dann eben auch ein Olaf Scholz, der mehr als jemand anderes dazu in der Lage wäre, so ein Bündnis zu ermöglichen und tatsächlich auch mehrheitsfähig zu machen.» Vorstand und Präsidium der Sozialdemokraten hatten Scholz am Vortag einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei, die für die Wahl im Herbst 2021 einen Spitzenkandidaten vorweisen kann.